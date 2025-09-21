На болиде Аджара возникли проблемы перед стартом Гран-при Азербайджана

Аджар рискует не выйти на старт гонки в Баку.

Пилот «Рейсинг Буллз» Изак Аджар столкнулся с техническими проблемами перед началом Гран-при Азербайджана .

По пути из боксов на стартовую решетку Аджар сообщил команде о проблемах в работе силовой установки. Команда в данный момент старается устранить проблему.

Прокомментировал ситуацию руководитель «Рейсинг Буллз » Алан Пермейн:

«Мы снимаем детали корпуса, чтобы добраться до внутренностей болида. Думаю, эту проблему можно устранить прямо на стартовой решетке. Возможно, все очень просто. Если же нет – нам просто не хватит времени для старта, чтобы устранить неполадку».

