На болиде Аджара возникли проблемы перед стартом Гран-при Азербайджана
Аджар рискует не выйти на старт гонки в Баку.
Пилот «Рейсинг Буллз» Изак Аджар столкнулся с техническими проблемами перед началом Гран-при Азербайджана.
По пути из боксов на стартовую решетку Аджар сообщил команде о проблемах в работе силовой установки. Команда в данный момент старается устранить проблему.
Прокомментировал ситуацию руководитель «Рейсинг Буллз» Алан Пермейн:
«Мы снимаем детали корпуса, чтобы добраться до внутренностей болида. Думаю, эту проблему можно устранить прямо на стартовой решетке. Возможно, все очень просто. Если же нет – нам просто не хватит времени для старта, чтобы устранить неполадку».
«Ф-1» в Баку – безумие! Лидер сезона – в стене, аутсайдер едва не взял поул
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sky Sports
