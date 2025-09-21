Карлос Сайнс – гонщик дня на Гран-при Азербайджана
Сайнс признан гонщиков дня в Баку.
Пилот «Уильямса» Карлос Сайнс стал гонщиком дня по итогам Гран-при Азербайджана.
Победителя в данной номинации определяют болельщики путем голосования на официальном сайте «Формулы-1» по ходу Гран-при.
В Баку Сайнс сумел финишировать третьим и принес «Уильямсу первый подиум с 2021 года. Последний раз, до Сайнса, гонщик «Уильямса» поднимался на подиум на Гран-при Бельгии – тогда Джордж Расселл формально закончил гонку на 2-й позиции, хотя она состояла из нескольких кругов позади машины безопасности, которые пилоты проехали под дождем.
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Официальный сайт «Формулы-1»
