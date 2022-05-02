Бекхэм, Леброн и сестры Уильямс планируют посетить Гран-при Майами «Формулы-1» (Daily Mail)

На гонке «Формулы-1» в Майами ожидаются звезды спорта и шоу-бизнеса.

Первый в истории Гран-при Майами состоится 6-8 мая у стадиона «Хард Рок-стэдиум».

По информации Daily Mail, стартовую решетку гонки планируют посетить легенда британского футбола и совладелец «Интер» Майами Дэвид Бекхэм, многократные чемпионы НБА Леброн Джеймс и Майкл Джордан, теннисистки Серена и Винус Уильямс, актер и телеведущий Джеймс Корден, рэпер Фаррелл Уильямс и другие знаменитости.

В этом сезоне «Ф-1» проведет две гонки в Штатах, а в следующем – три: к и Майами добавится этап в Лас-Вегасе.

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