Гран-при Майами-2022. Расписание трансляций

Sports.ru представляет календарь пятого этапа сезона-2022 «Формулы-1» – Гран-при Майами.
Заезды «Формулы-1» в США покажут телеканалы Setanta Sports в Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии, Sky Sports – в Великобритании и другие каналы в различных регионах мира, а также сервис F1 TV. Также в Майами пройдут первые гонки сезона Серии W.
Международный автодром Майами
6-8 мая 2022 года
Расписание трансляций
Пятница
1-я практика: 21:30 🌧️
Суббота
2-я практика: 00:30 🌧️
3-я практика: 20:00 🌥️
Квалификация: 23:00 🌥️
Воскресенье
Гонка: 22:30 🌥️
Расписание заездов Серии W
Пятница
Практика: 23:00
Суббота
Квалификация: 16:10
1-я гонка: 21:30
Воскресенье
2-я гонка: 17:35
время московское
📰 Главные новости перед Гран-при Майами: Ди Каприо и Хэмилтон – бизнес-партнеры, место Риккардо под угрозой, новый формат квалификации
🏆 Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Эмилии-Романьи-2022
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