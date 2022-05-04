Гран-при Майами-2022. Расписание трансляций

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Sports.ru представляет календарь пятого этапа сезона-2022 «Формулы-1» – Гран-при Майами.

Заезды «Формулы-1» в США покажут телеканалы Setanta Sports в Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии, Sky Sports – в Великобритании и другие каналы в различных регионах мира, а также сервис F1 TV. Также в Майами пройдут первые гонки сезона Серии W.

Международный автодром Майами
6-8 мая 2022 года
Расписание трансляций
 
Пятница
 
1-я практика: 21:30 🌧️
 
Суббота
 
2-я практика: 00:30 🌧️
3-я практика: 20:00 🌥️
Квалификация: 23:00 🌥️
 
Воскресенье
 
Гонка: 22:30 🌥️
 
Расписание заездов Серии W
 
Пятница
 
Практика: 23:00
 
Суббота
 
Квалификация: 16:10
1-я гонка: 21:30
 
Воскресенье
 
2-я гонка: 17:35
 
время московское
 

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