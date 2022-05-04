Гран-при Майами-2022. Расписание трансляций

Sports.ru представляет календарь пятого этапа сезона-2022 «Формулы-1» – Гран-при Майами.

Заезды «Формулы-1» в США покажут телеканалы Setanta Sports в Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии, Sky Sports – в Великобритании и другие каналы в различных регионах мира, а также сервис F1 TV. Также в Майами пройдут первые гонки сезона Серии W.

Международный автодром Майами

6-8 мая 2022 года

Расписание трансляций

Пятница

1-я практика: 21:30 🌧️

Суббота

2-я практика: 00:30 🌧️

3-я практика: 20:00 🌥️

Квалификация: 23:00 🌥️

Воскресенье

Гонка: 22:30 🌥️

Расписание заездов Серии W

Пятница

Практика: 23:00

Суббота

Квалификация: 16:10

1-я гонка: 21:30

Воскресенье

2-я гонка: 17:35

время московское

📰 Главные новости перед Гран-при Майами: Ди Каприо и Хэмилтон – бизнес-партнеры, место Риккардо под угрозой, новый формат квалификации

🏆 Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Эмилии-Романьи-2022

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