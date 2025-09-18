Юки Цунода о своем будущем: «Кому интересно – пусть обсуждают слухи, а я сосредоточусь на выступлениях»

Цунода не обращает внимания на слухи о потере места в «Ф-1».

Пилот «Ред Булл» Юки Цунода рассказал, что его не интересуют слухи и предположения в прессе касательно его будущего.

По последней информации, Изак Аджар должен будет заменить Цуноду в «Ред Булл» в следующем году, а сам японец сохраняет шансы получить место в «Рейсинг Буллз », а его конкурентом является Лиам Лоусон .

«Я не знаю, о каких слухах вы говорите. В любом случае слухи – это не факты. Я же сосредоточен на том, что могу сделать сам. Приблизительно в такой же ситуации в прошлом году я был сосредоточен только на своих выступлениях, и мне задавали те же вопросы, если я правильно помню.

В любом случае, все это не имеет значения. Слухи – это слухи. Это не факты. Пусть те, кому это интересно, обсуждают эти слухи, а я сосредоточусь на выступлениях», – рассказал Цунода.

