Андреас Зайдль: «Сейчас болид «Макларена» неплохо работает в разных условиях и на разных трассах – это не может не радовать»

Руководитель поделился мнением о текущем положении команды.

После не слишком убедительного старта сезона на двух последних Гран-при «Макларену» удалось заработать 40 очков – и команда занимает четвертое место в Кубке конструкторов.

«Судя по тому, что мы увидели на этапах в Мельбурне и Имоле, наша машина неплохо работает в самых разных условиях и на трассах разных типов. Что не может не радовать.

Но в то же время мы видим очень плотную борьбу между «Мерседесом», нами, в ней также участвовали Кевин Магнуссен («Хаас») и Валттери Боттас («Альфа Ромео») – не думаю, что увиденное в последние гоночные уик-энды должно давать нам чувство комфорта.

Я никогда не буду уверен в наших шансах на сто процентов, ведь я знаю, что остальные команды в паддоке тоже не стоят на месте. Но я уверен, что в данный момент мы располагаем машиной, способной на каждом Гран-при бороться за попадание в третий сегмент квалификации и за хорошие очки в гонке. И уверенность эта подкрепляется сильной командой и сильной парой пилотов», – рассказал Зайдль.

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