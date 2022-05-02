Пьер Гасли: «Очень понравилась конфигурация трассы в Майами, есть очень необычные повороты»

Пилот поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Майами.

«Должен сказать, что трасса в Майами выглядит потрясающе. Мне очень понравилась конфигурация трассы, там много скоростных поворотов, есть очень необычные по своей конфигурации повороты, есть очень длинные повороты, есть длинные прямые.

Думаю, нас ждет отличная порция настоящего американского развлечения. Так что мы все в предвкушении начала уик-энда, с нетерпением ждем начала. К тому же, гонка пройдет в уникальных локациях», – рассказал Гасли.

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