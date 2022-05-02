Гюнтер Штайнер: «Для Шумахера обгоны в «Ф-1» – что-то новое. Нужно приспособиться»

Руководитель «Хааса» объяснил, почему Мик Шумахер не зарабатывает очки.

На счету 15 баллов, в то время как его напарник ни разу не попадал в топ-10 в «Формуле-1».

«Мику нужно научиться, как гоняться среди лидеров. Средняя группа стала плотнее. Я сказал ему: чем выше забираешься, тем разреженнее воздух.

Обгоны для него – что-то новое. В прошлом сезоне мы просто ехали в хвосте и редко получали шанс на обгон. Сейчас же нужно приспособиться: правильно использовать мотор, DRS. Но, думаю, теперь он это понимает и следующий раз выступит лучше», – заявил Штайнер.

Итальянец не уверен, что Шумахер станет чемпионом «Ф-1» в будущем:

«Я не могу четко ответить «да» или «нет». К тому же это было бы неуместно, потому что я не знаю.

Важно, что теперь у него есть ориентир в лице Кевина Магнуссена. Мик может равняться на него и развиваться быстрее».

Пока неизвестно, проведет ли Шумахер сезон-2023 в составе «Хааса».

«Слишком рано говорить об этом. Позади всего четыре гонки, а обычно разговоры о контрактах проходят во время летнего перерыва. В данный момент мы заняты тем, что пытаемся выжать из машины максимум.

Но чересчур бояться не стоит. Нужно прояснить кое-какие вещи, а дальше посмотрим», – сказал Штайнер.

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