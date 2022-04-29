Мик Шумахер о новом контракте Сайнса с «Феррари»: «В этом нет ничего неожиданного, Карлос заслужил новый контракт»

Пилот прокомментировал решение «Феррари» продлить контракт с до конца 2024 года.

Считалось, что Шумахер, который является членом молодежной программы Скудерии, мог претендовать на место в «Феррари» в обозримом будущем в случае достижения успеха в «Хаасе».

«Мне кажется, во многих отношениях в этом нет ничего неожиданного. Разумеется, в прошлом году Карлос провел очень хороший сезон и более чем заслужил новый контракт.

Для меня же это ничего не меняет, в случившемся нет ничего особенного, для меня все будет как обычно. Мне нужно делать свою работу здесь, в «Хаасе», стараться показывать свой максимум, и тогда возможности добиться успеха обязательно появятся», – рассказал Шумахер.

«Феррари» выбрала cтабильность вместо риска с Шумахером или Алонсо. Другой альтернативы Сайнсу не было – и ему дали еще два сезона

Ого, Шумахер жестил как Мазепин: давил соперника в стену, а через 100 метров – на мокрую траву. И улетел с трассы сам через два поворота

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