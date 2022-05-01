Нико Росберг: «В какой-то момент Ферстаппен и Леклер столкнутся – и вот тогда их соперничество станет намного яростнее»

Чемпион «Формулы-1» 2016 года поделился мнением о соперничестве и .

Росберг считает, что борьба между гонщиками и командами пойдет намного острее после того, как между Леклером и Ферстаппеном случится столкновение. В то время как на данный момент, несмотря на ряд противостояний на трассе, оба гонщика вели себя предельно корректно.

«Для «Формулы-1» это фантастические новости, ведь ситуация в чемпионате изменилась и мы видим новое соперничество – Ферстаппена против Леклера. Фактически, начала с того же, на чем закончила прошлый сезон – за исключением того, что вместо Льюиса с Ферстаппеном борется Леклер. И наблюдать за их борьбой – одно удовольствие.

Пока их соперничество не настолько яростное, но поверьте мне, если так пойдет и дальше, то в какой-то момент Макс и Шарль обязательно столкнутся. И вот тогда соперничество станет намного яростнее. Ждем с нетерпением», – рассказал Росберг.

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