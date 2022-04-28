Юки Цунода: «По-прежнему кричу в болиде, просто не включаю радио»

Пилот рассказал, насколько сильно изменился за год.

В дебютном сезоне в «Формуле-1» японец разгромно проиграл . 2022 год начался для Юки успешнее – он опережает опытного напарника на четыре очка.

«Думаю, я гораздо лучше контролирую ситуацию, чем в 2021-м. В прошлом году я ее не контролировал и не понимал, что делаю, так что просто атаковал каждый круг. На самом деле это стало хорошим уроком.

После этого начался цикл неудач, и это тоже многому научило меня как гонщика. Я смог сделать следующий шаг. Я считаю, что разница в сравнении с прошлым сезоном огромна, особенно в гоночном темпе», – объяснил Цунода.

Юки признался, что не бросил привычку орать во время гонки, но научился не пускать агрессию в эфир:

«Наверное, я по-прежнему кричу в болиде, просто не включаю радио. Это огромная разница в сравнении с прошлым годом.

Я все еще стараюсь стать спокойнее. Я понял, что смысла кричать по радио нет, лучше сообщить о проблемах спокойным голосом».

Мартин Брандл о прогрессе Цуноды: «Инциденты исчезают, выступления наладились. Желаю Юки успехов»

Новичок «Ф-1» не контролирует гнев: матерится при любых трудностях, дома – вмятины на стенах. Устала даже команда

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram