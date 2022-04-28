Мартин Брандл о прогрессе Цуноды: «Инциденты исчезают, выступления наладились. Желаю Юки успехов»

Экс-пилот «Формулы-1» увидел прогресс гонщика Юки Цуноды.

Дебютный сезон в «Формуле-1» сложился для японца неудачно: он набрал втрое меньше очков, чем (32 против 110). В решили оставить Юки в чемпионате, а в 2022 году Цунода заработал десять очков за четыре гонки против шести у Гасли.

«У него получается, не так ли? И он по-прежнему заряжен на полную. Когда Юки совершил обгон [в Имоле], то крикнул: «Вперед!» – мне такое очень по душе.

Когда я за ним наблюдал, то поймал себя на мысли, что действительно желаю ему успехов. По нему видно, что в болиде находится человек, в отличие от некоторых других пилотов. Не говорю, что это пагубно на них сказывается, скорее, наоборот, помогает – то, что они действуют как машина. Юки, безусловно, не такой, и мне очень это нравится. Инциденты исчезают, в него верят, выступления наладились.

В середине прошлого сезона были периоды, когда Юки попадал в аварии. Гасли находился среди лидеров, заезжал на подиумы, давал результат, а Юки никуда не ехал, попадал в инциденты. Люди задавались вопросом, заслуживает ли он место. Но в Юки действительно верили и оставили его на этот сезон. Я очень надеюсь, что он способен показывать результат. Я за планомерное взращивание гонщиков, а не за постоянные перестановки», – признался эксперт Sky Sports.

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