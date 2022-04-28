Франц Тост: «Альфа Таури» на два шага позади середняков»

Руководитель рассказал об отставании от середняков.

На Гран-при Эмилии-Романьи Цунода завоевал очки за седьмое место. В то же время японец и его напарник Пьер Гасли выбыли после первого сегмента квалификации.

«В данный момент, я бы сказал, мы на два шага позади, а не на один. Нужно догонять и не допускать таких ошибок [как в квалификации]. Средняя группа очень плотная», – заявил австриец.

В интервью Formel1.de Тост сообщил, что команде будет крайне тяжело сражаться за заявленную цель – пятое место в Кубке конструкторов:

«Нам не хватает ни скорости, ни надежности. Если мы не прибавим, то да, это нереалистично».

Команда испытывает трудности с силовыми установками: использует уже третий мотор по ходу сезона.

«Нас – точнее, Юки – ждут огромные проблемы. Ему придется несколько раз стартовать из хвоста, и это меня беспокоит. Мы совсем не планировали такое», – прокомментировал ситуацию Тост.

«Альфа Таури» занимает седьмое место в командном зачете, на одно очко опережая .

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