Пьер Гасли: «Хэмилтон застрял позади меня, я застрял за «Уильямсом», он за другой машиной – мы так и ехали паровозиком»

Пилот остался разочарован выступлением на Гран-прои Эммилии-Романьи.

По словам Гасли, он ничего не мог сделать, чтобы выбраться из образовавшегося за пределами топ-10 паровозика и так и провел большую часть гонки в районе 13 места.

«Вероятно, это вообще единственное, что происходило на протяжении всей гонки. Льюис застрял позади меня, я застрял позади , а «Уильямс» – позади другой машины, которая была впереди. Мы так и ехали паровозиком.

Так что да, гонка получилась не особенно захватывающей. Скорее раздражающей. Даже с DRS нам не удавалось совершить обгон. Ну, мы плохо провели квалификацию, допустив ошибку. А стартуя с последних мест тебе всегда непросто. В этот уик-энд мы поплатились за ошибку.

Тяжело ли было сдерживать Хэмилтона? Ну, я не скажу что это было просто, но и трудно тоже не было», – рассказал Гасли.

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