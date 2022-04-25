Гюнтер Штайнер: «Львиную долю средств в бюджет команды вложил не Дмитрий Мазепин, а Джин Хаас»

Руководитель «Хааса» рассказал об отличиях в отношениях между напарникам до и после ухода из команды Никиты Мазепина.

В интервью F1-Insider Штайнер отметил, что у Шумахера и Мазепина были не лучшие отношения, а с приходом Магнуссена ситуация изменилась – во многом благодаря разнице в возрасте между пилотами.

- Гюнтер, как бы вы суммировали выступления команды в первых гонках сезона с новой парой пилотов?

– Хорошо! Я очень доволен. В том числе и тем, как оба пилота работают в связке. Мику пошел на пользу приход в команду Кевина. Теперь у Мика есть ориентир. Он может изучать данные (более опытного пилота), следить за его действиями. Мику это очень помогает. Да, в случае с ним нужно немного потерпеть. Теперь у нас хорошая машина – посмотрим, к чему мы в итоге придем.

- Как именно гонщик может учиться у напарника?

– Изучая данные телеметрии. На которых есть практически все, что только можно. Где пилот тормозит, где ускоряется. И так далее. То же касается и настроек болида. Если ты доверяешь коллеге, то будешь к нему прислушиваться: как именно он настраивает машину, как с ней управляется? Все это помогает молодому гонщику развиваться. Если же у тебя нет ориентира, то да, со временем ты всему научишься сам. Но на это уйдет время. Если же рядом сидит опытный профессор, учиться ты будешь гораздо быстрее и тебе будет заметно легче.

- Насколько к такой роли инструктора готов ?

– Он очень открытый человек. Это вообще выдающееся качество. У Кевина вообще нет с этим никаких проблем, Мик тоже это подтверждает. Кевину 29 лет, он еще достаточно молод, но он отличается поразительной уверенностью в себе. Он говорит себе: если Мик станет сильнее, так будет лучше для команды.

- В каких областях Мик может больше всего почерпнуть полезной информации у напарников?

– Ему нужно привыкнуть к тому факту, что теперь он может сражаться за позиции в середине пелотона, а не только бороться с напарником за то, чтобы не финишировать последним. Теперь он борется за очки, сражается с пилотами из других команд, а не только с парнем за рулем такого же болида. Для него это новая ситуация. И ему нужно какое-то время, чтобы привыкнуть.

- Однако в этом году мы уже видели довольно жесткую аварию Мика – в Саудовской Аравии, когда он ехал по трассе в одиночестве и ни с кем не боролся.

– Да, это тоже опыт, это тоже стало для него уроком. Если захочешь слишком многого – все может закончиться вот так. Машина была полностью разрушена, но главное, что с Миком все было в порядке. Совершит ли он такую ошибку во второй раз? Искусство «Формулы-1» – в умении найти предел возможностей. Показывать максимум возможностей – не ниже, но и не выше. Теперь Мик знает и об этом.

- Учитывая улучшение отношений между напарниками, можно ли сказать, что теперь вам реже приходится вмешиваться в ситуацию – относительно прошлого сезона? Ведь Мик Шумахер и порой смотрелись как кошка с собакой.

– Да. Когда я смотрю в глаза Кевину – я знаю, о чем он думает. Когда смотрю в глаза Мику – то же самое. Я хорошо чувствую, когда человек действительно заинтересован и хочет во всем разобраться, а когда просто кивает и говорит «да», но на самом деле думает о каких-то совершенно других вещах. Могу сказать лишь, что в прошлом году они наконец-то все поняли и прекратили, только когда я сказал им, что мне надоело щипать себя за ягодицы, сидя на командном мостике, опасаясь того, что они опять друг в друга врежутся. И ближе к концу сезона в их отношениях появилось так необходимое взаимное уважение. А Мик и Кевин, как я уже говорил, поладили сразу.

- Может быть, проблема с Мазепиным была еще и в том, что отец Никиты был главным спонсором команды?

– Возможно. Но вся эта тема слишком сильно накалялась давлением извне. Как у отца, у Дмитрия Мазепина было полное право получать всю информацию, но права голоса у него не было. И давайте откровенно: все отцы одинаковые, разве нет? Если у моей дочери возникают какие-то неприятности – виноваты всегда все остальные, но только не моя дочь. Как бы то ни было, одно я могу сказать с предельной ясностью. Спонсорские средства Мазепина нам помогали, но львиную долю средств в бюджет вкладывал совсем другой человек: владелец команды .

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