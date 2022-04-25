Валттери Боттас: «Мерседес» и Расселл мотивировали меня на погоню на Гран-при в Имоле»

рассказал, что его зарядила погоня за своим сменщиком в .

На Гран-при Эмилии-Романьи пилот «Альфа Ромео» финишировал пятым, проиграв 0,6 секунды Джорджу Расселлу, с сезона-2022 занявшему место финна в «Мерседесе». В прошлом году в Имоле Боттас и Расселл сошли после мощного столкновения между собой.

«Было весело, и, скажу честно, после перехода на «слики» я каждый круг атаковал фактически в квалификационном режиме. Так что погоня получилась довольно веселой, особенно в середине отрезка, когда мы показывали очень сильный темп. Только на последних кругах, когда я приблизился к Джорджу, задняя правая покрышка начала слегка гранулироваться.

«Мерседес» и Джордж были моими мотиваторами по ходу гонки. Я пытался каждый круг атаковать в надежде получить шанс на обгон. Чуть-чуть не вышло – может, в следующий раз», – сообщил Боттас.

Валттери оказался вовлечен в стартовый инцидент между пилотом и представителем «Феррари» . Боттас не успел увернуться от Риккардо, однако на ход гонки это не повлияло:

«Сначала я беспокоился, потому что удар был приличным, я его почувствовал. У меня просто не было времени отреагировать на Риккардо, который столкнулся с Сайнсом, и я врезался. На самом деле я удивился, что продолжил гонку без особых проблем.

В итоге я не проиграл позиции на старте, но потом потерял десять секунд на пит-стопе. Конечно, без заминки все могло сложиться немного по-другому».

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Риккардо вынес «Феррари» и сломал машину – но проехал 62 круга и стал лучшим на этапе «Ф-1» по телеметрии. А на финише – последний

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