Джордж Расселл: «От постоянных подпрыгиваний болида сбивает дыхание – пилоты не смогут долго это выдерживать»

Пилот надеется, что команды как можно быстрее найдут решение проблемы с галопированием болидов.

По словам Расселла, на этапе в Имоле физическая нагрузка из-за постоянных подпрыгиваний болида оказалась настолько сильной, что привела к появлению болей в груди и сбивала дыхание.

«Когда шины оказываются в оптимальном температурном окне, машина начинает действительно неплохо управляться – ну, за исключением проблемы с галопированием.

Но от этих постоянных подпрыгиваний болида у тебя постоянно сбивает дыхание – это вообще самая жесткая штука, с которой я когда-либо сталкивался. Я очень надеюсь, что мы найдем решение этой проблемы – надеюсь, что каждая команда, которая сталкивается с этой проблемой, найдет решение, потому что пилоты не смогут долго это выдерживать.

Это первый гоночный уик-энд, когда у меня действительно возникли проблемы со спиной, а еще из-за сильных и постоянных подпрыгиваний болида у меня появились боли в груди. На такие вещи приходится идти, чтобы показать быстрое время на круге», – рассказал Расселл.

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