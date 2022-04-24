Фернандо Алонсо о сходе: «Касание с болидом Шумахера было совсем легким – но оно просто уничтожило мою машину»

Пилот «Альпин» остался разочарован результатом -Романьи.

На старте гонки у Алонсо произошел легкий контакт с болидом – который, тем не менее, привел к сильному повреждению правого бокового понтона на болиде . В результате Алонсо был вынужден досрочно завершить выступления и сойти с дистанции гонки.

«Я почти ничего не почувствовал. Касание с болидом Мика Шумахера было совсем легким. Я увидел повреждения только на повторе – и да, такого контакта оказалось достаточно, чтобы уничтожить мою машину.

Мне кажется, что в этом чемпионате мне пока довольно часто не везет. Происходят вещи, на которые я вообще никак не могу повлиять. Случившееся сегодня – это еще один такой пример.

Вообще я предпочитаю сильнее проводить конец сезона, чем начало. Чем наоборот. Так что если выбирать какой-то один вариант – я предпочту сильный финиш сезона. Но в то же время в четырех стартовых гонках со мной случилось уже много разных событий. И в результате я набрал всего 2 очка, когда должен был, возможно, набрать 20-30 очков. Да, это и правда больно.

Думаю, все согласятся с тем, что нам и правда не везет. У нас были некоторые проблемы с надежностью машины. У нас возникла проблема в квалификации в Австралии. Сегодня на старте у всех были контакты с болидами друг друга, и ничего не случилось. Машина соперника кажется вообще непробиваемой, а нашей достаточно легкого «поцелуя» с машиной Мика, чтобы она была полностью разрушена.

Но посмотрим, впереди еще 19 гонок. Я помню, как в прошлом году после этапа в Имоле у меня на счету было всего одно очко, сезон складывался тяжело, а закончили мы на высокой ноте. Так что посмотрим, что мы сможем сделать в этот раз», – рассказал Алонсо.

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