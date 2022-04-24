Джордж Расселл: «Хэмилтон невероятно быстр. Уик-энд в Имоле – просто осечка»

рассказал об итогах гонки в Имоле для себя и .

На Гран-при Эмилии-Романьи Расселл прорвался на четвертое место с 11-й позиции на старте. Его напарник по финишировал 14-м.

«Наверно, мы можем быть довольны тем, что получили максимальный результат из возможных. Выжали ли мы все из машины – совсем другой вопрос. Последние четыре гонки складывались в нашу пользу, нам в этом смысле везло. Но в этот раз и не повезло тоже, потому что в квалификации болид был недостаточно быстрым.

Это гонки. Когда у тебя сильная машина, все идет по-твоему. У нас есть ограничения, связанные с болидом – думаю, это тренд с Бахрейна. Мы стали чуть медленнее. Нужно найти более удачный компромисс для прогрева покрышек. Надеюсь, мы его найдем, потому что стартовые позиции были очень уж низкими», – сообщил Джордж Sky Sports.

Расселл прокомментировал неудачу Хэмилтона:

«Машина в этот уик-энд вообще не попала в рабочее окно. Очень трудно проехать круг, выжать все из шин и находиться в оптимальном окне. Приходится просто собирать круг.

У Льюиса есть темп, он невероятно быстр, но уик-энд получился для команды трудным, тяжело было все сделать правильно и показать время, когда это было необходимо.

У Льюиса потрясающая скорость. Думаю, этот уик-энд – просто какая-то осечка. Но я не сомневаюсь, что он вернется и станет сильнее. Мы все хотим большего, он хочет большего, и никому не нравится, что он оказался на такой позиции».

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