Тото Вольфф: «Извинился перед Хэмилтоном за машину, которой ему сейчас приходится управлять»

Исполнительный директор подвел итоги -Романьи.

Вольфф отметил хорошее выступление , а также извинился перед за слабо работающую машину.

«Джордж провел очень хорошую гонку, особенно учитывая то, какой машиной он управлял. Мы не успели подправить угол атаки антикрыла (во время пит-стопа), так что он оказался за рулем болида, настроенного под дождь, но на сухой трассе. Так что да, он выступил очень хорошо.

Я извинился перед Льюисом (по радио) за машину, которой ему сейчас приходится управлять. Для него все сложилось очень плохо. На старте его выдавила «Альпин», две другие машины вышли вперед за счет андерката, а находясь в паровозике DRS обгонять просто невозможно. На примере Джорджа мы видели, на что была способна наша машина в чистом воздухе, но мы недостаточно хороши для чемпиона мира. Нам нужно исправить машину.

Думаю, мы посмотрим на ситуацию на Гран-при Майами. Полагаю, мы можем сделать шаг вперед в понимании работы нашей машины. Будет новый день, нам нужно просто больше понимать о работе своей машины и подготовить новинки, которые бы устранили проблему с галопированием», – рассказал Вольфф.

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