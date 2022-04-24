«Астон Мартин» завоевал первые очки в 2022 году

прервал серию без очков, которая продлилась пять Гран-при.

Британская команда не попадала в топ-10 в последних двух гонках сезона-2021 и трех первых этапах нового сезона. На Гран-при Эмилии-Романьи Себастьян Феттель финишировал восьмым, Ланс Стролл стал десятым.

До этапа в Имоле «Астон Мартин» являлся единственной командой «Формулы-1» без очков.

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