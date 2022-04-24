Хэмилтон о возможном уходе: «Это чушь для заголовков. Я предан «Мерседесу» на 100 процентов»

Льюис Хэмилтон ответил на предположения о своем уходе из .

Об этом говорил двукратный чемпион «Формулы-1» Мика Хаккинен перед Гран-при Эмилии-Романьи.

«Льюис провел в «Мерседесе» много лет и выигрывал титулы. Теперь дела идут не очень хорошо, и он начнет думать о смене команды», – утверждал Хаккинен.

Семикратный чемпион мира категорически не согласен.

«Я видел пару комментариев от определенных людей, которых я уважал, когда рос и был младше. Это глупые заявления, просто чушь. Вся цель таких высказываний – попасть в заголовки, чтобы человек оставался при деле.

Знаете, я с «Мерседесом» с 13 лет, мы вместе пережили прекрасные времена, взлеты и падения. Я на 100 процентов предан команде, и нет другого места, где я хотел бы оказаться», – заявил Хэмилтон.

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