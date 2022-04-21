Макс Ферстаппен о Хэмилтоне: «Попытка стать совладельцем «Челси», являясь болельщиком «Арсенала», кажется мне весьма интересной»

Пилот рассказал, что был удивлен новостью о намерении стать совладельцем футбольного клуба «Челси», выступающего в АПЛ.

Семикратный чемпион «Формулы-1» и победительница 23 турниров Большого Шлема Серена Уильямс инвестировали 20 миллионов фунтов (по 10 млн каждый) в проект консорциума, который возглавляет экс-президент «Ливерпуля» Мартин Бротон.

При этом ранее Хэмилтон не скрывал, что является болельщиком лондонского «Арсенала» – одного из принципиальных соперников «Челси».

«Мне казалось, что Льюис болельщик «Арсенала». Так что попытка стать совладельцем «Челси», при этом являясь болельщиком «Арсенала», кажется мне весьма интересной. То есть я, как болельщик «ПСВ Эйндховен», никогда бы не пытался приобрести акции «Аякса»!

А еще, если бы я решился на покупку футбольного клуба, то хотел бы быть полноценным владельцем. Тогда я бы сам мог принимать решения, а не просто быть совладельцем с небольшим количеством акций», – рассказал Ферстаппен.

Хэмилтон и Серена Уильямс вложили 20 млн фунтов в одну из заявок на покупку «Челси»

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