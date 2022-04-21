Фредерик Вассер о форме «Альфа Ромео»: «Лучше бороться с «Альпин» и «Альфа Таури», чем с машиной безопасности»

Руководитель доволен возвращением команды в борьбу в средней группе пелотона.

В трех стартовых гонках пилотам «Альфа Ромео» удалось заработать 13 очков и команда занимает 5 место в Кубке конструкторов.

«Здорово вернуться – то есть, гораздо лучше бороться по скорости с «Альпин» и «Альфа Таури», а не с машиной безопасности! Ощущения и правда отличные, да и гонки получаются крайне интересными – и для нас, и для всех остальных.

Сейчас не стоит уделять слишком большого внимания положению в чемпионате. Опять же, впереди еще 20 гонок. Главное для нас – сосредоточиться на развитии болида, на прогрессе в важных областях. Ведь я считаю, что мы еще способны улучшить и машину, и работу команды, и я уверен, если мы сосредоточимся на правильных вещах, то сможем сделать хороший шаг вперед», – рассказал Вассер.

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От «Мерседеса» ждали обновлений и прорыва – но чемпионы все проверяют старую машину. Говорят, везти улучшения нет смысла

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