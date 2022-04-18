Герхард Бергер: «Очень рад, что «Феррари» вновь может сказать свое слово в борьбе за чемпионский титул»

Бывший пилот «Формулы-1» рассказал, что доволен возвращением в число лидеров чемпионата в 2022 году.

«Я очень рад тому, что «Феррари» вновь может сказать свое слово в борьбе за чемпионский титул. Ведь «Феррари» по-прежнему остается ядром «Формулы-1». И когда скудный на результаты период для «Феррари» затягивается – как было в 2020 и 2021 году, – это не очень хорошо влияет на «Ф-1». Ведь побеждающая «Феррари» – это очень важный фактор для развития бренда «Формулы-1».

Мне кажется, что дуэль между и «Феррари», за которой мы сейчас наблюдаем, это действительно здорово для «Формулы-1». А если в какой-то момент «Мерседесу» удастся отыграть отставание, то мы будем следить за противостоянием уже трех команд.

Что касается проблем с галопированием болидов, то в прошлом у нас тоже были похожие трудности – в 1980-х. И Эдриан Ньюи тогда тоже здорово справился с этой проблемой. У «Феррари» же есть Рори Берн, который тоже работал в «Формуле-1» в те времена», – рассказал Бергер.

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