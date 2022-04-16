«Хонда» повысила мощность моторов на 134 л.с. за семь сезонов «Ф-1» (RaceFans)

«Хонда» является самым прогрессирующим производителем моторов в турбогибридную эру.
Японцы вернулись в «Формулу-1» в 2015 году с серьезным отставанием от конкурентов. Уже к сезону-2016 «Хонда» прибавила около 54 лошадиных сил, однако проблемы с надежностью не позволили «Макларену» подняться выше шестой строчки в Кубке конструкторов. После 2017 года компания работала с «Торо Россо» (ныне «Альфа Таури»), а затем и с «Ред Булл».
Общий прогресс «Хонды» за семь сезонов издание RaceFans оценивает в 134 л.с. В 2021 году японские моторы сравнялись с «Мерседесом» и опережали «Феррари» и «Рено». С сезона-2022 двигатели поставляются под брендом «Ред Булл» и, по версии босса «Альпин» Лорана Росси, находятся на одном уровне с «Мерседесом» и «Рено», в то время как вперед вырвалась «Феррари». Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф считает, что итальянские моторы мощнее остальных примерно на 13 л.с.
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