Босс «Альпин»: «Рено» догнала «Мерседес» и «Хонду» по части моторов»

Исполнительный директор «Альпин» Лоран Росси рассказал, что моторы не уступают творениям конкурентов.

«Теперь мы поспеваем за музыкой. Может, мы не на уровне «Феррари», но на равных с «Мерседесом» и «Хондой». Мотор стал легче, короче, уже и имеет более низкий центр тяжести. Это означает, что можно плотнее скомпоновать детали в середине и задней части болида, если нужно. Кроме этого, энергия от гибридной составляющей повысилась, и мы можем использовать ее на протяжении большего периода времени», – приводит слова Росси Grandpx.news со ссылкой на Auto Motor und Sport.

Босс также высказался о шасси :

«Наша концепция – смесь идей «Ред Булл» и . В прошлом году скорости не хватало, и мы старались догнать конкурентов. Сейчас же есть ощущение, что мы с самого старта сезона должны попадать в топ-10.

«Ред Булл» и «Мерседес» использовали схожие идеи – это убеждает в том, что мы не ошиблись».

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