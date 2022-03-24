Босс «Альпин»: «Рено» догнала «Мерседес» и «Хонду» по части моторов»

Теги Феррари Хонда Ред Булл Формула-1 Мерседес Рено Альпин Лоран Росси Авто

Исполнительный директор «Альпин» Лоран Росси рассказал, что моторы «Рено» не уступают творениям конкурентов.

«Теперь мы поспеваем за музыкой. Может, мы не на уровне «Феррари», но на равных с «Мерседесом» и «Хондой». Мотор стал легче, короче, уже и имеет более низкий центр тяжести. Это означает, что можно плотнее скомпоновать детали в середине и задней части болида, если нужно. Кроме этого, энергия от гибридной составляющей повысилась, и мы можем использовать ее на протяжении большего периода времени», – приводит слова Росси Grandpx.news со ссылкой на Auto Motor und Sport.

Босс также высказался о шасси «Альпин»:

«Наша концепция – смесь идей «Ред Булл» и «Мерседеса». В прошлом году скорости не хватало, и мы старались догнать конкурентов. Сейчас же есть ощущение, что мы с самого старта сезона должны попадать в топ-10.

«Ред Булл» и «Мерседес» использовали схожие идеи – это убеждает в том, что мы не ошиблись».

Болид Алонсо в «Ф-1» еще до гонки обновили гибридом идей «Феррари» и «Ред Булл». Первая копия в новом регламенте

«Мерседес» уже быстрее всех в «Ф-1» в медленных поворотах. Но скорость на прямых – провал (проблему уже решают бензопилой)

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные