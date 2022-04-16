Мика Хаккинен: «Результаты Боттаса на трудной для управления «Альфа Ромео» впечатляют»

Двукратный чемпион мира доволен дебютом за .

Валттери был близок к попаданию в очки во всех трех гонках сезона-2022, однако в Саудовской Аравии сошел из-за технических проблем. На счету Боттаса 12 баллов и десятое место в общем зачете.

«Если пилот не выигрывает, его критикуют, это правда. Валттери всегда критиковали, потому что напарник [по ] побеждал, а он нет. Естественно, фанаты говорили: «Ну же, ты финн, ты должен выигрывать». Если посмотреть на историю, финские гонщики добивались успехов в «Формуле-1», и болельщики этого ждут.

Теперь Валттери в другой команде. Многие фанаты считали, что игра окончена, но Валттери думает иначе. Валттери знает Фреда Вассера, руководителя команды: они вместе работали в младших сериях, а теперь и в «Ф-1». Валттери уверен, что машина будет ехать хорошо.

Сезон начался довольно здорово. Случались технические проблемы, но [в Австралии] он снова заработал очки. Хватит ли этого фанатам? Продолжится ли критика? Интересно будет понаблюдать. Кому-то нравится Валттери, кому-то нет, но «Ф-1» – настоящий вызов, это факт. Валттери пробился в «Ф-1», финишировал вторым в чемпионате. Он становился вторым гонщиком мира – плохой пилот на такое не способен.

Работа над машиной должна продолжиться. Насколько я видел, болид получился довольно трудным для управления. Если посмотреть на онборды Леклера, движения рулем очень плавные. Валттери же приходится постоянно корректировать руль – даже на прямых. Я испытываю огромное уважение к Валттери в этом плане. У него непростая машина, а результаты очень впечатляют», – заявил Хаккинен.

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