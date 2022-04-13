Джолион Палмер: «Сейчас Сайнс превращается во второго номера «Феррари», ему нужно как можно быстрее отвечать»

Эксперт официального сайта чемпионата и бывший пилот «Формулы-1» поделился мнением о том, как старт сезона-2022 сложился для .

Испанец по итогам трех гонок занимает третье место в личном зачете, при этом отставая от уже на 38 очков.

«Карлосу и правда тяжело. Сейчас он уже на 38 очков отстает от своего напарника и лидера чемпионата Шарля Леклера. И я бы сказал, что Карлос незаслуженно находится в таком отставании, ведь очень многие вещи сложились против него.

И сейчас создается ощущение, что Карлос превращается во второго номера «Феррари», а ведь для него все могло сложиться совсем иначе. Ведь я не думаю, что разница между пилотами «Феррари» на самом деле настолько велика, как есть на данный момент.

Карлосу нужно как можно быстрее ответить. В противном случае команда уже очень скорость начнет сплачиваться вокруг Леклера, ведь у появляется потрясающий шанс выиграть чемпионат», – рассказал Палмер.

Леклер едет к титулу в «Ф-1» не только из-за скорости. Он и его гараж еще не ошибались

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