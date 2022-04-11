Маттиа Бинотто: «Это лучший Леклер, которого я когда-либо видел»

Руководитель «Феррари» в восторге от выступлений .

«Да, это лучший Шарль Леклер, которого я когда-либо видел. Он и раньше проявлял свой большой талант и продолжает расти – это относится к его зрелости, концентрации во время гоночных уик-эндов, навыкам при настройке машины, взаимодействии с инженерами, работе с шинами.

Нужно держать такой уровень на протяжении оставшихся 20 гонок. Это вызов, но я знаю, что Шарль сделает все возможное», – заявил Бинотто.

По мнению Маттиа, в Австралии «Феррари» превзошла соперников в настройке болида:

«Я не ожидал, что турнирная таблица будет выглядеть таким образом после трех гонок. В Австралии мы уверенно победили, но это не значит, что такова наша настоящая скорость. Команде удалось в трудных условиях настроить болид лучше, чем соперникам.

Думаю, в ближайших гонках «Ред Булл» выступит сильнее. Домашний этап [в Имоле] очень важен для нас. Теперь нужно забыть об Австралии и начать с нуля».

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Шарль Леклер: «На бумаге «Феррари» была позади «Ред Булл», мы выступили сильнее, чем ожидали»

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