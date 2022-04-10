Шарль Леклер: «На бумаге «Феррари» была позади «Ред Булл», мы выступили сильнее, чем ожидали»

удивлен, что ему удалось так легко нейтрализовать «Ред Булл» в Австралии.

Лидер уверенно выиграл Гран-при в Мельбурне и оторвался в чемпионате. Его команда предполагала, что фаворитом гонки является .

«Честно говоря, на бумаге мы были позади «Ред Булл» на этой трассе. Может, стоит пересмотреть свои расчеты. Мы оказались сильнее, чем ожидали, это приятный сюрприз.

Конечно, прошлый год вышел очень трудным, но в этом сезоне мы справились очень хорошо. То есть команда справилась – я просто давал обратную связь и говорил, чего хочу от машины: более мощный мотор – и надежный, быстрый болид. Команде удалось сделать именно это.

Я невероятно доволен и горжусь пилотировать «Феррари». Мы видим, как сильна команда: возвращение на такой уровень после последних двух сезонов нельзя воспринимать как должное. Тем не менее, мы вернулись. Теперь нужно продолжать работу. Впереди длинный сезон, но старт вышел чрезвычайно успешным», – заявил пилот Скудерии.

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