Джордж Расселл о преимуществе «Мерседеса» над «Ред Булл» в общем зачете: «В это и правда трудно поверить»

Пилот заявил, что с трудом верит в лидерство своей команды относительно «Ред Булл» в Кубке конструкторов.

Несмотря на проблемы со скоростью болида относительно конкурентов, по итогам трех стартовых гонок сезона-2022 «Мерседес» занимает второе место в Кубке конструкторов, опережая «Ред Булл» на 10 очков. При этом отставание от лидирующей «Феррари» составляет 39 очков.

«Да, мне кто-то уже сказал об этом сегодня. И в это и правда трудно поверить. Но да, места в чемпионате распределяются по количеству набранных очков, а не скорости болидов. Но если мы хотим сохранить эту позицию, нам нужно стремиться улучшить скорость своей машины. Я верю в нашу команду – верю, что мы способны это сделать. Но да, на это уйдет какое-то время.

Нужно верить в команду, верить в процесс. Мы видим, что у нашей машины очень большой потенциал. Пока у нас есть проблемы и с лишним весом, и с нехваткой прижимной силы из-за галопирования. Да и конкуренты тоже будут прибавлять», – рассказал Расселл.

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