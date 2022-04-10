Шарль Леклер: «Я выступил здорово, но это было бы невозможно без болида «Феррари»

прокомментировал убедительную победу в Австралии.

«Это первая гонка, когда мы контролировали отрыв. Ну и болид у нас сегодня! Конечно, я здорово выступил, но без машины это было бы невозможно. Мы показали особенно сильный гоночный темп», – заявил гонщик .

Леклер считает, что рассуждать о титуле все еще рано:

«Позади всего три гонки, трудно говорить о чемпионстве. Но болид у нас очень хороший и надежный. До нынешнего момента мы всегда показывали скорость. Надеюсь, так и продолжится – тогда у нас, пожалуй, будут шансы на титул. Это заставляет меня улыбнуться».

Шарль оторвался от конкурентов, набрав 71 очко за три гонки.

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