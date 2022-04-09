Количество зон DRS сократили до трех на Гран-при Австралии

Гоночный директор «Формулы-1» Нильс Виттих сообщил, что зона DRS между восьмым и девятым поворотом не будет действовать в оставшихся сессиях .

Таким образом, гонщики смогут открывать крыло всего три раза за круг. Первая зона детекции DRS теперь располагается перед девятым поворотом. Изменения произведены «в целях безопасности», поясняет Виттих.

Убранная зона DRS располагалась на новом участке трассы. Раньше в этом месте была шикана.

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