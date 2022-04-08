Гельмут Марко: «Феррари» не сможет проехать дистанцию гонки с таким галопированием. Не выдержат ни пилоты, ни машины»

Советник «Ред Булл» считает, что гонщики «Феррари» не смогут проехать дистанцию с настройками болида, предполагающими столь сильные проблемы с галопированием.

По ходу второй практики на болиде Леклера визуально возникали большие проблемы с подпрыгиванием машины на прямых. Что не помешало монегаску показать лучшее время по итогам сессии.

По мнению Марко, для гонки «Феррари» придется менять настройки болида и жертвовать прижимной силой ради снижения степени галопирования.

«Они не смогут проехать дистанцию гонки в таких условиях. Не выдержат ни гонщики, ни машины.

Что касается нас, то в первой практике мы опробовали кое-что, что ранее тестировали на симуляторе. К сожалению, это не сработало на реальной трассе. Но когда мы вернулись к более привычному сетапу с более высоким уровнем прижимной силы, ситуация улучшилась. Нашей машине по-прежнему немного не хватает сцепления с трассой в медленных поворотах, но на длинной дистанции все равно продемонстрировали такой же, темп, как у Леклера», – рассказал Марко.

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«Феррари» – ракета с огромным полем настроек, а «Ред Булл» тяжелее, быстрее на прямых и готовит обновления за миллионы евро

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