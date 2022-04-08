Эдди Ирвайн: «На месте Бинотто дал бы четкие указания – кто в «Феррари» является первым, а кто вторым номером»

Бывший пилот «Формулы-1» Эдди Ирвайн считает, что руководству «Феррари» стоит четко разделить Шарля Леклера и Карлоса Сайнса на 1-й и 2-й номера.

В противном случае, по мнению Ирвайна, «Феррари» будет сложно соперничать с и «Ред Булл» за чемпионский титул.

«В обычных обстоятельствах Серхио Перес не победит Макса. Но для это проблема – потому что , который по сути является вторым номером, периодически может оказываться впереди.

На месте Маттиа Бинотто я бы давал точные указания, как боссы команды делали в мое время. Потому что победить Ферстаппена в принципе очень непросто – даже без напарника, который будет отбирать у тебя очки.

Не думаю, что сейчас есть гонщики быстрее Ферстаппена. Однако Макс по-прежнему порой допускает ошибки, которые Леклер себе не позволяет.

Макс по поведению кажется младше Леклера, однако он невероятно талантлив от природы. И ему зачастую сходит с рук его агрессия. Однако в прошлом мы уже видели, как решил: «Все, хватит. Хочешь столкновений? Ты их получишь».

И это чуть не стоило Максу титула, ведь на Гран-при Абу-Даби Льюис его уничтожил. Льюису должно быть досадно, что он не выиграл титул, ведь он этого вполне заслуживал. Но мне кажется, ему в любом случае стоило уходить из «Ф-1».

Сейчас лично я не возражаю против того, что вижу, как столкнулся с трудностями. Просто потому что этот бренд никогда не вызывал у меня восторга. Типичная немецкая команда, не слишком классная пара пилотов.

Да, Хэмилтон отличный гонщик, а Тото Вольфф всегда мне нравился из-за прямоты своих высказываний. Они оба настоящие звезды «Мерседеса». Но при этом в моей голове «Мерседес» все равно остается старым брендом, которые строит надежные дорожные автомобили, и который решил вернуться в гонки ради изменения своего имиджа. Но для меня это не сработало.

Я считаю Хэмилтона выдающимся гонщиком, хотя не думаю, что он может сравниться с Ферстаппеном по чистой скорости. Лично мне Макс напоминает Михаэля Шумахера – оказываясь за рулем другой машины команды, никто не может соперничать с ним в скорости», – рассказал Ирвайн.

Ферстаппен придумал рисковую тактику рестартов: мешает лидерам войти в последний поворот. Это дыра в правилах «Ф-1»

«Феррари» – ракета с огромным полем настроек, а «Ред Булл» тяжелее, быстрее на прямых и готовит обновления за миллионы евро

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