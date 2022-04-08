Шарль Леклер: «Галопирование не влияет на скорость «Феррари» и связано с особенностями трассы Гран-при Австралии»

Шарль Леклер рассказал, что галопирование не мешает «Феррари» демонстрировать скорость.

Пилот Скудерии стал вторым в первой практике перед , а после обеда показал лучшее время.

«День в целом получился позитивным для команды. Первая практика сложилась для меня непросто, но нам удалось немного улучшить ситуацию, поработав над машиной. Теперь мы надеемся сделать следующий шаг перед завтрашними заездами.

Трасса довольно скользкая, но здесь всегда так по пятницам. Более того, в последние два сезона мы не гонялись в Австралии, поэтому нужно время, чтобы сцепление улучшилось», – заявил Шарль.

Монегаск прокомментировал возможную связь галопирования F1-75 с топливной загрузкой:

«Не думаю, что это связано с количеством топлива – скорее с самой трассой. В Бахрейне болид подскакивал больше, чем в Джидде, сегодня галопирование снова стало сильнее. Конечно, это не очень приятно, но мы работаем, чтобы минимизировать эффект. В данный момент он не влияет на скорость.

Из-за подскоков пилотировать машину на прямых не так приятно, но я здесь не ради того, чтобы управлять комфортным болидом. Я хочу пилотировать быстрый болид, и в этом плане все выглядит хорошо».

В квалификации Леклер ждет сопротивления от «Ред Булл» и :

«Полагаю, «Ред Булл» сегодня не показал весь свой потенциал, потому что они не могли собрать круг. У Макса был трафик, когда он проезжал свою лучшую попытку. Думаю, он окажется совсем близко. Нам нужно выжать из болида максимум, чтобы завоевать поул».

«Феррари» – ракета с огромным полем настроек, а «Ред Булл» тяжелее, быстрее на прямых и готовит обновления за миллионы евро

Шарль Леклер: «Везде говорят о «Шарле 2.0» – это не так, огромного скачка в сравнении с 2021-м не было»

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