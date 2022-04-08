Шарль Леклер: «Везде говорят о «Шарле 2.0» – это не так, огромного скачка в сравнении с 2021-м не было»

Пилоту Шарлю Леклеру не нравятся разговоры об обновленной версии себя.

Амбассадор Скудерии Марк Жене упомянул такую фразу, рассуждая о прогрессе монегаска в 2022 году. «Шарль, можно сказать, стал версией 2.0 самого себя», – заявил Жене.

Леклер не согласился с экс-пилотом «Формулы-1»:

«Единственное, что мне не нравится, это «Шарль 2.0» – я везде это вижу. Это не так. Да, я линейно прогрессировал год за годом. Я никогда не обращал особого внимания на удачу, но, честно говоря, в прошлом сезоне в двух гонках я потерял много очков, много ценных очков. Это сильно сказалось на итогах года. Кроме того, когда сражаешься в районе четвертой-седьмой позиций, никто тебя не замечает.

Сейчас, наверное, я выступаю еще лучше, потому что сражаюсь за победы, и мне это нравится. Здорово вернуться. Но в целом у меня был просто линейный рост год за годом, а не огромный скачок в сравнении с прошлым сезоном».

Шарль также сообщил, что комфортно чувствует себя под давлением со стороны пилота :

«Я считаю, что хорошо оказаться в таком положении. Если на тебя оказывают давление, значит, ты что-то делаешь правильно, ты на своем месте. У меня никогда не возникало особых проблем с прессингом. Я сосредоточен на себе, на своей работе и не слишком много размышляю о результатах и всем таком.

Последние сезоны получились очень трудными, теперь мы снова на вершине. Это сильно мотивирует всю команду и меня. Так что да, это здорово».

Несмотря на превосходство над напарником в первых гонках сезона, Леклер уверен, что может достичь большего:

«Для меня вполне очевидно, над какими аспектами нужно работать при пилотировании этой машины. Сезон только начался, и, конечно, у всех пилотов еще есть запас. Насколько большой – сложно сказать.

Я не знаю, где выигрываю [у Сайнса] – наверное, везде понемногу. Но посмотрим. Карлос – очень сильный гонщик, и, думаю, он освоится в болиде. Это вопрос времени».

Марк Жене: «Леклер стал версией 2.0 самого себя, настрой и психология полностью поменялись»

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