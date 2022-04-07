Гюнтер Штайнер: «У «Хааса» нет запасных шасси в Австралии – старое шасси Шумахера восстановят к Имоле»

заявил, что у нет запасных шасси на .

В квалификации в Саудовской Аравии Мик Шумахер попал в серьезную аварию, из-за которой не выступил в гонке. По словам руководителя «Хааса», шасси восстановят, но лишь к Гран-при Эмилии-Романьи.

«Нам нужно как можно больше запасных деталей, и мы уже не можем привезти больше – в запасе ничего не осталось. Команда отправила сюда все.

Но у нас нет запасных шасси. Так что никакой страховки, нужно действовать аккуратно, иначе мы опять выступим одной машиной.

Вчера шасси [Шумахера после аварии] отправили на базу. Его починят и, надеюсь, в Имоле у нас снова будет запасное шасси. Думаю, все в порядке: нужно заменить структуры безопасности, покрасить, но в целом оно подлежит восстановлению», – сказал Штайнер.

Менеджер сообщил, что в Мельбурне Шумахер будет использовать ту же силовую установку, что и в Джидде:

«Нужно будет ее запустить, но в все проверили, и они очень довольны».

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