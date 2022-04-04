Гельмут Марко: «Шумахер должен побеждать Магнуссена, чтобы остаться в «Ф-1». Мик на испытательном сроке»

Советник считает, что место в «Ф-1» под угрозой.

Шумахер не заработал очки в Бахрейне и пропустил гонку в Саудовской Аравии из-за аварии в квалификации, в то время как его напарник по «Хаасу» оба раза попадал в топ-10.

«В первой гонке в Бахрейне Мику было очень тяжело, что видно и по прямому сравнению с Магнуссеном. В Джидде все шло получше до одной ошибки с весьма серьезными последствиями. Надеюсь, он не откатится еще дальше из-за этой аварии», – сказал Марко в беседе с Österreich.

В интервью RTL австриец предположил, что Шумахер может лишиться места в «Формуле-1»:

«Все вполне очевидно. Если Шумахер хочет продолжать карьеру, то должен побеждать Магнуссена. Этот сезон для него – испытательный срок».

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