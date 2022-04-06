Валттери Боттас о шансах на Гран-при Австралии: «Знаем, что «Альфа Ромео» способна бороться с большинством соперников в пелотоне»

Пилот поделился мнением о перспективах команды на предстоящем .

«Я рад, что мы снова гоняемся в Австралии. «Альберт-Парк» – очень интересная трасса, а работа по модернизации трека, которую к этому году проделали организаторы, а также переход на болиды нового поколения должны сделать гонку еще интереснее и зрелищнее.

Мы рассчитываем продемонстрировать свой истинный темп на Гран-при Австралии – ведь мы знаем, что способны бороться с большинством машин соперников в пелотоне. Мы уверены, что сможем заработать очки, но нужно будет хорошо сделать свою работу, ведь мы знаем, насколько высок уровень конкуренции в пелотоне», – рассказал Боттас.

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