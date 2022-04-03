На Гран-при Австралии Алонсо получит новый двигатель – уже третий по счету в сезоне-2022

Пилот «Альпин» на предстоящем получит новый двигатель. Об этом рассказал исполнительный директор Лоран Росси.

Алонсо был вынужден сойти с дистанции Гран-при Саудовской Аравии незадолго до финиша из-за поломки мотора. Как выяснили инженеры «Альпин», изначальной причиной проблемы стала поломка водяного насоса.

При этом перед гонкой в Джидде на болид Алонсо был установлен новый, уже третий по счету двигатель – замена была проведена в качестве меры предосторожности. При этом по регламенту пилоту разрешается использовать не больше трех ДВС за сезон – за каждый следующий двигатель полагается штраф в виде потери мест на стартовой решетке.

«Проблема была не в самом двигателе, а в водяном насосе. Что в итоге привело к поломке системы охлаждения и каскаду других проблем – эффективность охлаждения двигателя снизилась, топливо нагрелось и так далее.

Проблема в том, что водяной насос интегрирован в конструкцию двигателя. И даже если бы мы хотели починить его, нам бы пришлось вскрывать пломбу. Так что этот двигатель для нас потерян», – рассказал Росси.

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