Эстебан Окон: «Доволен тем, сколько очков нам удалось заработать на старте сезона»

Пилот «Альпин» остался доволен уровнем выступлений команды на старте сезона-2022.

в двух первых гонках удалось набрать 16 очков и команда занимает четвертое место в Кубке конструкторов.

«Все хорошо. То есть, нам теперь не нужно никого стесняться. Как только я подбирался в зону DRS, у меня не возникало проблем с обгоном соперников – я обошел и Нико Хюлькенберга, и Ландо Норриса. Понятное дело, я также поборолся и с Фернандо. То есть я мог бороться с соперниками из разных команд, и для нас все складывалось неплохо.

При этом Джордж Расселл был быстрее нас. Да, он не отрывался так сильно, как мы ожидали, но он все равно был быстрее и наращивал отрыв. Так что у «Мерседеса» по-прежнему есть преимущество в скорости и нам нужно над этим работать.

Думаю, что мы провели два сильных гоночных уик-энда. К сожалению, Фернандо не сумел добраться до финиша, ведь иначе мы бы вновь набрали очки двумя машинами. Но мы прогрессируем. Я вполне доволен тем, сколько очков мы смогли заработать на старте сезона», – рассказал Окон.

У «Мерседеса», похоже, провал еще и с мотором. Но исправлять его поздно – шанс на спасение сезона остался только в крыльях

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