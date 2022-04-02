Шарль Леклер: «Я учусь благодаря своему опыту, а не сражениям других гонщиков за титул»

Пилот не переживает, что борьба за титул-2022 может стать для него первой в карьере.

Леклер отметил, что не уделяет излишнего внимания тому, как другие гонщики боролись за чемпионство, и не пересматривает ключевые гонки прошлого.

«На самом деле, я не так уж часто смотрел эти сражения. Какие-то гонки я видел. Думаю, я научился большему благодаря собственному опыту. У каждого собственный стиль пилотажа, у меня тоже свой.

Я считаю, что довольно хорош в борьбе колесо в колесо и всегда стараюсь прогрессировать. Я отлично знаю Макса [Ферстаппена], у нас происходили классные сражения еще в картинге. Мы росли вместе, что, наверное, помогло нам найти собственный путь. Как уже говорилось, я больше узнаю благодаря собственному опыту, а не гонкам других пилотов», – заявил монегаск.

Леклер также рассказал о том, что чувствует после первых гонок 2022 года:

«Я вполне доволен стартом сезона. Работа в команде и подготовка к первой гонке прошли очень здорово. В целом ощущения хорошие, но, безусловно, впереди еще многое. Я доволен не столько скоростью, а тем, что я точно знаю, где мне нужно прибавить.

Хватит ли этого для титула – без понятия. Сезон только начался. Я много раз говорил, что ключевой момент – развитие болида. И мы как гонщики должны помогать команде поддерживать конкурентоспособность».

Шарль возглавляет чемпионат после двух первых гонок сезона, его напарник занимает второе место, пилот – третье.

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