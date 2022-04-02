Марк Жене: «Леклер стал версией 2.0 самого себя, настрой и психология полностью поменялись»

Амбассадор «Феррари» уверен, что мы увидели улучшенную версию в 2022 году.

Леклер выиграл , финишировал вторым в Саудовской Аравии и возглавляет личный зачет «Формулы-1».

«Раньше Шарль был очень эмоциональным, а в этом году сильно изменился. Шарль, можно сказать, стал версией 2.0 самого себя. Когда у меня были частные тесты в Барселоне, мы провели вместе много времени. Его настрой и психология полностью поменялись, и это видно.

[В Бахрейне] я ожидал, что Шарль будет прыгать от радости после квалификации, после поула и [победы в] гонке, но он казался более взрослым. Шарль понимает, что впереди очень длинный чемпионат», – отметил бывший пилот «Ф-1».

Жене считает, что «Феррари» необходимо сохранять спокойствие, в чем команде помогут руководитель и гонщики Шарль Леклер и :

«Думаю, Маттиа, Шарль и Карлос сыграют очень важную роль в сдерживании эмоций, которые мы, итальянцы, склонны проявлять. Оставим это тифози. А главные лица команды – два пилота и руководитель – не очень эмоциональны. Маттиа наполовину швейцарец, а Карлосу [спокойствие] передалось от отца (легенды ралли Карлоса Сайнса-старшего – Sports.ru).

Безусловно, в «Феррари» готовы к новой эре. Я всегда говорю, что плохие сезоны учат большему, чем успешные. Думаю, мы готовы потому, что в команде те же люди, которые прошли через все эти трудности».

Леклер – новый соперник Ферстаппена в борьбе за титул, и «Ред Булл» его просто обожает. Море любви и уважения

Лео Туррини о «Феррари» и Италии: «Словно возвращаются эмоции из эпохи Шуми»

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram