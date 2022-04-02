Макс Ферстаппен: «ФИА нужно каждый год проводить расследования, как после сезона-2021»

Пилот «Ред Булл» предложил выпускать отчеты после каждого сезона.

После скандальной концовки 2021 года Международная автомобильная федерация (ФИА) провела расследование и признала факт человеческой ошибки бывшего гоночного директора . Ферстаппен, завоевавший титул чемпиона «Формулы-1», прокомментировал отчет.

«Думаю, хорошо, что они показали его миру и объяснили, что изучали. Я считаю, что такие расследования нужно проводить каждый год. Любая организация или команда всегда хочет добиваться прогресса. С моей точки зрения, это довольно естественно», – сообщил гонщик «Ред Булл» Sky Sports.

Ферстаппену понравились первые шаги новых гоночных директоров – Нильса Виттиха и Эдуарду Фрейташа. В частности, в 2022 году границы трассы всегда будут определяться по белым линиям во избежание неопределенности.

«Перед уик-эндом мы хотим лучше понимать, что позволено, а что нет. Взять хотя бы разговоры о пределах трассы. В Бахрейне все сработало очень хорошо. Границы трассы определяются по белым линиям – вот и все, никаких споров. Гонщики всегда стремятся использовать трек по максимуму, но белые линии есть белые линии», – заявил нидерландец.

Ферстаппен также рассказал о том, что чувствовал по ходу сезона-2021, сражаясь с пилотом :

«Я просто получал удовольствие от этой битвы. И дело не только в борьбе на трассе – ты каждый уик-энд понимаешь, что должен быть на высоте. Если ты допускаешь крошечную ошибку, то знаешь, что соперники окажутся впереди, если они ошибаются, то мы впереди. Каждый уик-энд нужно было проводить идеально, я чувствовал большое давление. Действовать так каждый этап очень тяжело, но мне понравилось».

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