Белые линии будут границами трассы на всех Гран-при «Формулы-1»

В «Формуле-1» изменился подход к определению пределов трассы.

Как передает журналист «Ф-1» Крис Медланд, гоночный директор Нильс Виттих сообщил пилотам, что пределы трассы будут ограничены белыми линиями на всех автодромах. Ранее ФИА подтвердила, что такой подход будет применяться на Гран-при Бахрейна в эти выходные.

В прошлом границы трассы определялись по-разному. В большинстве случаев гонщики не могли заезжать за белые линии, однако в определенных поворотах пределами трассы являлись поребрики. На прошлогоднем Гран-при Бахрейна в разных сессиях действовали разные указания гоночного директора, что приводило к спорным ситуациям.

В прошлом году гоночным директором был . С сезона-2022 данную должность попеременно занимают Нильс Виттих и Эдуарду Фрейташ.

Новый гоночный директор «Ф-1» ужесточил правила, касающиеся пределов трассы на Гран-при Бахрейна

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