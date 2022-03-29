Хейкки Ковалайнен: «Победа над Хэмилтоном почти убила Росберга – Нико использовал все ресурсы и не выдержал бы еще один такой сезон»

Экс-пилот «Формулы-1» рассказал, какой ценой Нико Росберг победил в 2016 году.

Ковалайнен выступал в паре с Хэмилтоном в в 2008-2009 годах.

«Иногда я дотягивался до Льюиса, но мне пришлось бы прыгать выше головы в каждой сессии, чтобы сравняться с ним по ходу всего сезона. А прыгать выше головы можно ограниченное количество раз – потом энергия заканчивается. Так случилось и со мной. Мне не хватало мастерства, чтобы показывать те же времена и проводить гонки на том же уровне. Было непросто.

Уровень Льюиса настолько высок, что даже суперталантам вроде Макса [Ферстаппена] требуется масса усилий, сосредоточенности и энергии. Это нелегкая задача, и не каждому она по силам», – сказал финн.

Росберг был напарником Хэмилтона в и ушел после титула в 2016-м. Ковалайнен утверждает, что Нико столкнулся с похожими проблемами:

«Полагаю, Росбергу пришлось использовать все свои ресурсы, чтобы победить Льюиса, и это почти убило его – Нико сам так говорил. Он не смог бы провести еще один такой сезон, иначе ему пришел бы конец».

Хейкки также поделился мнением о рекорде по титулам, который повторил Хэмилтон:

«Когда я выступал, сложно было представить, что Льюис побьет рекорд Михаэля. Но даже тогда все понимали, что он очень хорош. Льюис был суперталантливым пилотом, преданным делу во всех смыслах, настоящим топ-гонщиком.

С самых ранних лет было вполне очевидно, что он станет чемпионом – так и произошло. Дело не только в чистом таланте – талантливых ребят полно. Я считаю, что в Льюисе сочетаются талант и работа. Если он чего-то хотел, то был полон решимости добиться результата, даже если речь шла об игре в гольф. Это одна из его сильных сторон».

Ковалайнен высказался и о личном отношении к Хэмилтону:

«Может, одна из причин, по которой я всегда ладил с Льюисом, особенно когда был его напарником, в том, что я никогда не представлял серьезную угрозу. Это просто факт, хоть его и трудно принять.

К примеру, Хэмилтон и Росберг не особо ладили – думаю, в том числе из-за того, что Росберг сумел оказать более серьезное сопротивление. Иногда он делал не особо приятные вещи, но, пожалуй, необходимые в этой борьбе».

Чемпиону «Ф-1» Нико Росбергу – 36 лет. Вот как он победил Хэмилтона – прямая речь, подкаст с аналитикой и 4 текста о его жизни после Гран-при

Нико Росберг о завершении карьеры: «У меня на столе лежало предложение на $100 млн, но я отказался»

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram