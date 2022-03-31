Лео Туррини о «Феррари» и Италии: «Словно возвращаются эмоции из эпохи Шуми»

Лео Туррини рассказал о том, как в Италии воспринимают успехи «Феррари».

Известный итальянский журналист признался, что от современной Скудерии повеяло духом команды .

«Мы увидели, что «Феррари» оказалась конкурентоспособной на двух совершенно разных трассах. Если бы она выиграла обе гонки, то и говорить было бы нечего. Болид быстр на одном круге в квалификации и хорош в гоночных условиях. Могу еще добавить, что с пит-стопами команда справилась отлично.

У меня ощущение, что мы вернулись на 30 лет назад. Я выехал покататься около Маранелло на своем электробайке и в какой-то момент остановился у бара передохнуть и выпить воды, так как был измотан. Люди узнали меня, несмотря на маску, и сказали: «Вот это сезон! Потрясающе!» Словно возвращаются эмоции из эпохи Шуми.

С самого старта сезона видно, что «Феррари» в очень хорошей форме. Конечно, мы не знаем, чем все закончится, но это все равно прекрасно. Это заслуга людей, работающих в Маранелло», – сообщил Туррини f1sport.it.

Журналист серьезно относится к угрозе со стороны «Ред Булл»:

«Впереди 21 , и важно развивать машину. Нельзя забывать, что у «Ред Булл» есть , который особенно хорош в таких вещах. Я считаю, что это настоящий вызов для «Феррари» с учетом всех ограничений, потолка расходов и так далее, ведь «Ред Булл», без сомнения, способен улучшить болид».

В своем блоге Туррини высказался о «Феррари» эмоциональнее:

«Как вы легко можете себе представить, с Бахрейна моя жизнь изменилась. Прилив молодости! Все спрашивают меня: ну как, мы сможем это сделать? Одержимость Леклером и вечная одержимость «Феррари».

После двух гонок сезона пилоты «Феррари» и занимают две первые строчки в чемпионате.

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