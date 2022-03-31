Лео Туррини о «Феррари» и Италии: «Словно возвращаются эмоции из эпохи Шуми»

Лео Туррини рассказал о том, как в Италии воспринимают успехи «Феррари».
Известный итальянский журналист признался, что от современной Скудерии повеяло духом команды Михаэля Шумахера.
«Мы увидели, что «Феррари» оказалась конкурентоспособной на двух совершенно разных трассах. Если бы она выиграла обе гонки, то и говорить было бы нечего. Болид быстр на одном круге в квалификации и хорош в гоночных условиях. Могу еще добавить, что с пит-стопами команда справилась отлично.
У меня ощущение, что мы вернулись на 30 лет назад. Я выехал покататься около Маранелло на своем электробайке и в какой-то момент остановился у бара передохнуть и выпить воды, так как был измотан. Люди узнали меня, несмотря на маску, и сказали: «Вот это сезон! Потрясающе!» Словно возвращаются эмоции из эпохи Шуми.
С самого старта сезона видно, что «Феррари» в очень хорошей форме. Конечно, мы не знаем, чем все закончится, но это все равно прекрасно. Это заслуга людей, работающих в Маранелло», – сообщил Туррини f1sport.it.
Журналист серьезно относится к угрозе со стороны «Ред Булл»:
«Впереди 21 Гран-при, и важно развивать машину. Нельзя забывать, что у «Ред Булл» есть Эдриан Ньюи, который особенно хорош в таких вещах. Я считаю, что это настоящий вызов для «Феррари» с учетом всех ограничений, потолка расходов и так далее, ведь «Ред Булл», без сомнения, способен улучшить болид».
В своем блоге Туррини высказался о «Феррари» эмоциональнее:
«Как вы легко можете себе представить, с Бахрейна моя жизнь изменилась. Прилив молодости! Все спрашивают меня: ну как, мы сможем это сделать? Одержимость Леклером и вечная одержимость «Феррари».
После двух гонок сезона пилоты «Феррари» Шарль Леклер и Карлос Сайнс занимают две первые строчки в чемпионате.
Мегамотор «Феррари» засняли без корпуса. Ключевой элемент похож на ракетную инновацию «Мерседеса»
Леклер – новый соперник Ферстаппена в борьбе за титул, и «Ред Булл» его просто обожает. Море любви и уважения
🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram