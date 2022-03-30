Валттери Боттас: «Очень рад решению перейти в «Альфа Ромео» и получаю удовольствие от выступлений»

Пилот «Альфа Ромео» доволен стартом команды в сезоне-2022.

В первой гонке сезона Боттас занял шестое место, а во второй также боролся за высокие места, но был вынужден сойти с дистанции за 12 кругов до финиша из-за механических проблем с болидом.

«Думаю, это можно назвать своего рода наилучшим сценарием развития события для нашего первого совместного сезона, который я только мог представить, учитывая информацию, которая у меня была.

Так что да, определенно, я очень рад тому, какое решение принял, доволен ситуацией в целом и получаю удовольствие от выступлений. Если мы продолжим улучшить машину, то в будущем, без сомнений, сможем стабильно бороться за попадание в третий сегмент квалификации и финиш в топ-10 в гонках», – рассказал Боттас.

Также финн заявил, что у есть все необходимое, чтобы возглавить погоню за «Ред Булл» и «Феррари» и стать лучшей командой из остальных, и даже опередить «Мерседес»:

«Думаю, мы должны ставить перед собой такую цель. В Джидде мы выступили на примерно том же уровне, что и в Бахрейне, хотя я думал, что нам будет сложнее.

Мне кажется, что стремление стать лучшей командой из остальных – это хорошая мотивация, хорошая цель. И я надеюсь, что со временем сможем бороться за пятое место в гонках. Для нас это будет очень большим шагом вперед».

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